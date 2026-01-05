Hell Boulevard brechen 2026 zu ihrer großen “Made in Hell Tour” auf und präsentieren dabei ihr neues Studioalbum Made in Hell, dessen Veröffentlichung ebenfalls für 2026 vorgesehen ist. Mit ihrem charakteristischen Sound aus Gothic-Rock, opulenten Orchesterarrangements und elektronischen Facetten setzt die Band ihren musikalischen Weg fort – und verleiht ihrem unverwechselbaren Stil auf dieser Tour zusätzliche Schärfe und Tiefe.

Erstmals wurde ein Hell-Boulevard-Album von Bengt Jaeschke in den Chameleon Studios in Hamburg gemischt, bevor Stefan Brown in den legendären Abbey Road Studios in London das Mastering übernahm. Diese hochkarätige Produktionskette markiert für die Band einen wichtigen Schritt hin zu einer noch prägnanteren und kraftvolleren Klangsignatur.

Begleitet werden Hell Boulevard auf der gesamten Tour von Dust of Apollon als Special Guests – ein starkes Paket, das bereits jetzt energiegeladene Abende und eine dichte, atmosphärische Live-Erfahrung verspricht.