Musik für wache Ohren gibt’s beim Werkstattkonzert von „Helle Kapelle“! Das Ensemble ist tief im Jazz verwurzelt und die Mitglieder durch jahrzehntelanges Zusammenspiel im „Abstrakt Orchester“ verbunden.

Jetzt bündeln sie ihre Erfahrungen in der neuen Formation „Helle Kapelle“.

Der Sound ist konzentriert und offen zugleich. Modale Spannungsfelder und starke Themen treffen auf organische Entwicklungen. Die Kompositionen Moritz von Woellwarths sind klar gebaut, lassen aber genug Raum, damit etwas passieren kann – im Moment, dem Zusammenspiel und Zuhören.

Der Zyklus „Gesänge der Frühe“ ist eine Einladung, sich einzulassen. Auf ein kollektives Hören. Auf spontane Klangprozesse und auf Schönheit, die in Bewegung ist. Es ist Musik, die sich Zeit nimmt und gleichzeitig auf den Punkt kommt. Unaufgeregt, intensiv, überraschend.