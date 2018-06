You say: Goodbye and I say: Hello! Mit einem Hello! – Look at me hat alles begonnen – und mit einem Hello, Goodbye! soll es enden: der Worte sind genug gewechselt. Jetzt gibt’s was für die Ohren. Die „Hausmusiker“ der letzten Jahre Max Braun und Miles Perkin lassen das Schauspielhaus in Musik aufgehen:

Von und mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch hinter der Bühne. Songs aus vergangenen Zeiten und Inszenierungen, Songs zum Abschied und Songs zum Bleiben. Wir sagen Dankeschön…Ein musikalisches Fest, das wir gemeinsam mit Ihnen feiern möchten. Rock all night. Wir sagen Hello und Goodbye! Es darf getanzt, gelacht, geweint und gesungen werden.Im Anschluss daran findet mit Heroes – just for one night eine große Abschlussparty statt, bei der wir gemeinsam mit dem Publikum und DJ Andreas Vogel bis in die Morgenstunden tanzen werden.