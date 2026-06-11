Sommer-BBQ-Buffet – Genuss unter freiem Himmel Wir laden Sie herzlich ein, den Sommer in besonders stimmungsvoller Atmosphäre zu genießen. Unser "Hello-Summer"-BBQ-Buffet findet in unserem Restaurant auf der Sommerterrasse statt und vereint kulinarische Vielfalt mit entspanntem Outdoor-Flair – ideal für einen genussvollen Abend in angenehmer Gesellschaft. Beginnen Sie Ihr Erlebnis mit einer feinen Auswahl an Vorspeisen, die den Appetit wecken und perfekt auf die folgenden Gänge einstimmen. Anschließend erwarten Sie saftig gegrillte Fleischgerichte, kreative vegetarische Speisen sowie feiner Fisch und ausgewählte Meeresfrüchte. Ergänzt wird das Buffet durch vielfältige Beilagen, frisches, knackiges Gemüse und saisonale Spezialitäten, die harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Für den süßen Abschluss sorgen liebevoll zubereitete Desserts, die den Sommerabend genussvoll ausklingen lassen. Getränke inklusive Im Buffetpreis enthalten ist eine erlesene Auswahl an Softgetränken, Wasser, Bier und Wein – passend zu jedem Geschmack. Unser Anspruch Hochwertige Zutaten, sorgfältige Zubereitung und aufmerksamer Service – für ein rundum gelungenes Sommererlebnis. Reservieren Sie jetzt Ihren Platz auf unserer Sommerterrasse und lassen Sie sich von unserem Hello-Summer-BBQ-Buffet kulinarisch verwöhnen.