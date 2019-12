Die spannendste Jazz-Szene der Welt liegt derzeit wo? In Norwegen, dem Land der Trolle und Fjorde und ultra-urbanen Zentren am Puls der Zeit! Und Helge Lien gilt als einer der vielseitigsten Jazz-Pianisten südlich des Polarkreises. Mit unbeirrbarem Instinkt haben er und seine beiden Trio-Kollegen Mats Eilertsen und Per

Oddvar Johannsen einen absolut individuellen Kammerjazz-Stil entwickelt. Weltweit begeistern sie ihr Publikum mit ihrem kraftvollen und wendigen Sound und fantasievollen Klangbildern. Exklusiv für die 17 Streicher des SKO und sein Trio arrangiert Helge Lien Tracks aus den letzten Alben wie „Hello Troll“ (ausgezeichnet mit dem norwegischen Grammy), „Guzuguzu“, „Badgers and other beings“ und dem brandneuen Album „10“. Das SKO steuert seinerseits Mythisches und Magisches in diversen Formationen bei. Eine Sternstunde des Jazz in den Farben der Polarlichter!

Werke:

Helge Lien Trio: „Hello Troll“, „Troozee“, „Guzuguzu“

neu arrangiert für Jazz-Trio und Streichorchester

ergänzt durch nordische Kammermusik