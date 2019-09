H A L L O W E E N

Im finsteren Licht des Mondes kannst du etwas an dir vorbeihuschen sehen. Dir ist kalt und heiß zugleich. Um dich herum ist absolute Stille. Alles was du hörst ist dein eigener Atem und jeder einzelner deiner Herzschläge. Du spürst, wie das Blut in deinen Adern zu gefrieren beginnt, bist wie gelähmt, hast die Kontrolle über deinen Körper verloren. Alles in dir sträubt sich dagegen, du hast aber keine Chance. Nimm dich in Acht, wenn dich die Schatten hereinlocken.

HELL IS EMPTY; ALL THE DEVILS ARE HERE ;)

Wir laden ein, zu einer teuflischen Nacht in einzigartiger Atmosphäre mit vielen Specials.

? MEGA HALLOWEEN DEKO

? SPECIAL EFFECTS

? TOP DEEJAYS

? HORROR ANIMATION

? FIRE-SHOW

? WALKING ACTS

? und vieles mehr .......

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

KLANG|RAUM:

Black & Urban Music by DJ Ray-D & Jay South

KLUB|RAUM:

EDM, House, Electro by Vol2Cat

FIESTA:

Party Tunes by DJ Danny Malle

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Loungereservierungen telefonisch 07071 94 25 940 möglich ODER online http://bit.ly/toptuereservierung

DRESS TO IMPRESS! ▶ http://bit.ly/einlass

Einlass Ab 18 Jahren

Virtueller Rundgang: http://bit.ly/virtutop

WICHTIGE INFORMATION:

Das Tragen von Masken ist bei uns nicht verboten. Jedoch werden maskierte Besucher beim Einlass verstärkt kontrolliert und müssen die Maske zur Identifizierung der Person abnehmen. Taschen werden generell durchsucht und Waffenattrappen abgenommen.

Maskierte Besucher müssen aufgrund der Kontrollen mit einer längeren Wartezeit beim Einlass rechnen.

