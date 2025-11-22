40 Years Anniversary Tour

very special guest: Beast in Black

HELLOWEEN feiern ihr 40-jähriges Bandjubiläum - mit neuem Album und großer Europatour.

Am 22. November gastiert die Metal-Legende in der Stuttgarter Schleyer-Halle.

Mit ihrem gefeierten Reunion-Album Helloween (2021) kehrte die Band im siebenköpfigen Line-Up zurück und eroberte weltweit die Charts. Über 800.000 Fans erlebten die energiegeladenen Shows rund um den Globus - festgehalten auf der Liveveröffentlichung Live At Budokan.

2025 zelebrieren HELLOWEEN ihre vier Jahrzehnte Bandgeschichte mit einer Tour der Superlative. Neben brandneuen Songs erwartet das Publikum auch Raritäten aus dem Backkatalog - viele davon erstmals live. Bassist Markus Grosskopf verspricht: "Diese Shows werden für uns alle ein fantastisches Erlebnis!"