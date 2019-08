Die große New Yorker Rockband Helmet hat eine Headliner-Tour durch 30 Städte in ganz Europa angekündigt. Die Tournee beginnt am 3. September in Prag und führt die Band durch 14 verschiedene Länder, bevor sie am 10. Oktober in London in der O2 Academy Islington endet.

Helmet feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum und planen, diesen Anlass mit einem 30-Song-Set pro Abend zu feiern. Sie werden Songs aus ihrem gesamten Katalog von acht hochgelobten Studioalben sowie Raritäten von älteren EPs und Singles spielen - mit der Möglichkeit, ein paar Cover einzubauen. Es wird keine Vorbands geben.

Gründer und Frontmann Page Hamilton reflektierte bei dieser Gelegenheit: “The day John, Peter and I auditioned Henry is the day I consider to be the beginning of Helmet. The year was 1989 and I think the month was May. I love playing this music more than ever with my current bandmates, Kyle, Dan and Dave. To celebrate 30 years of recording and touring we decided to play 30 songs a night in 30 cities in Europe and 30 more cities in the USA. We hope to see you all there.”