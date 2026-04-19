Helmfried von Lüttichau - Weil’s raus muss – Das zweite Programm

Nach über 200 Shows in Deutschland und Österreich mit „plugged“, dem ersten Soloprogramm von Helmfried von Lüttichau (das sogar dem Kollegen Hubsi – also seinem Freund Christian Tramitz gefällt), geht „Weil’s raus muss – Das zweite Programm“ an den Start. Helmfried von Lüttichau zaubert Humor und Leichtigkeit auf die Bühne, geerdet mit Lebenserfahrung und dem Erfahrungsschatz von vier Jahren on tour. Und das in seiner gewohnten Art – persönlich, sympathisch und echt!

Endlich, das zweite Programm! Tausend neue Ideen, Gedanken und Melodien schwirren dem Ü60-Newcomer in seinem Kopf herum! Nur blöd: Das zweite Programm ist bekanntlich das Schwerste. Fürs erste hast du dein ganzes Leben Zeit, beim zweiten muss plötzlich alles ganz schnell gehen!

„Zur Eile angetrieben, macht er viele Fehler“ stand schon in seinem Schulzeugnis. Wie soll man dieses Chaos ordnen? Was muss rein, was muss raus? Keep cool. Aus den viel zu kleinen Kindergitarren ist er längst rausgewachsen. Zeit, sich zu vergrößern. Helmfried auf Stelzen? Nein, aber vielleicht mit eigenen Songs? Von denen einer „Wenn ich lache“ heißt. Oder er plaudert von heimlich gehörten Schlagern aus den 1970ern, singt einen beinharten Protestsong – oder ein lyrisches Liebeslied.

Freimütig zeigt er, was ihn umtreibt und bewegt: Das Leben, das Lieben, das Altern – und wie er in Zukunft damit umgeht. Mit Neugier und der Freude am Spielen Ob todernst oder ausgelassen, albern

oder nachdenklich. Hauptsache, dass am Ende was bleibt.