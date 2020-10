Helmut Lachenmann: My way

Wie Helmut Lachenmann zu dem wurde, der er ist, hat die Filmerin Wiebke Pöpel in einem groß angelegten Projekt dokumentiert. Ein Jahr lang war sie 2014/15 mit Helmut Lachenmann immer wieder auf Reisen, eine Zeit, in der aus Anlass des 80. Geburtstags des Komponisten seine Orchesterwerke von Orchestern in ganz Europa unter dem Titel "Lachenmann Perspektiven" aufgeführt wurden.

So zeigt der Film u.a., wie Helmut Lachenmann zusammen mit Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern so akribisch wie hingebungsvoll probiert. Der sehr persönlich gestaltete Film zeigt Helmut Lachenmann aber auch in seinem Zuhause in Leonberg bei Stuttgart oder in Venedig auf den Spuren seiner Studienzeit bei seinem kompositorischen Vorbild Luigi Nono, oder im winterlichen Stuttgarter Wald auf der Suche nach Ästen für perfekte Knack-Geräusche. Und dann erlebt man Helmut Lachenmann auch in seinem Chalet hoch über dem Lago Maggiore, wohin er sich seit Jahrzehnten zum Komponieren zurückzieht.