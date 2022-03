Helmut Lotti In Concert

× Erweitern Foto: Jens van Zoest Helmut Lotti

In seiner über 30-jährigen Karriere hat HELMUT LOTTI fast alles gesungen, was man singen kann:

Holländisches Varieté und Rock, klassische Musik, afrikanische, lateinamerikanische und russische Musik, Elvis-Songs, Pop-Klassiker, Swing, Soul und amerikanische Standards. Und das alles mit seinem Goldenen Symphonieorchester. So ziemlich alles, was Helmut sang, wurde zu Gold oder Platin, sowohl im In- als auch im Ausland. Momentan steht der Zähler bei mehr oder weniger 14 Millionen verkauften Alben. Er ist somit einer der erfolgreichsten Crossover-Künstler überhaupt.