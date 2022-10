Helmut Ortner: Volk im Wahn

Ein Buch gegen das Vergessen.

Denn: Nicht das Vergessen, sondern die Erinnerung macht uns frei.

Deutschland in den Nachkriegsjahren - ein "entnazifiziertes" Volk müht sich, das zu vergessen, was es verschwieg: seine Bereitschaft zur Teilnahme an einem System der Barbarei. Somit hatten Geschichtsverleugnung und Geschichtsumdeutung Hochkonjunktur. Und so verloren sich der Schrecken und die Einzigartigkeit: Der nationalsozialistische Wahn wurde zur austauschbaren Metapher des Bösen, persönliche Schuld relativiert. Die Befreiung der Deutschen von ihrer Vergangenheit gehört zur Gründungsgeschichte der Bundesrepublik. Helmut Ortners Dreizehn Erkundungen sind eine erhellende Synthese aus Erinnerung, Erkenntnis und Erzählung - mal analytisch, mal essayistisch, mal dokumentarisch.

Helmut Ortner, Jahrgang 1950, wurde besonders durch seine über 20 erzählenden Sachbücher (z.B. „Elser - Der einsame Attentäter“) bekannt. Seine Bücher wurden bislang in 14 Sprachen übersetzt. Helmut Ortner lebt in Darmstadt. Er ist Mitglied bei Amnesty International und im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.