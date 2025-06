Helmut Schleich - Das kann man so nicht sagen

Warum gibt es einen Kabarettabend?

Die Veranstaltung dienz dazu, Erträge für die Spendenaktion "Medicines4Ukraine" zu generieren.

Wer tritt auf?

Helmut Schleich ist derzeit mit seinem neuen Programm "Das kann man so nicht sagen" auf Deutschlandtournee. Es ist uns gelungen, einen persönlichen Kontakt herzustellen. Im Rahmen von "Medicines4Ukraine" hat sich Helmut Schleich dazu entschieden, für unseren Club einen Extrastop in Rothenburg einzulegen und auf einen Großteil seiner Gage zu verzichten.

Helmut Schleich ist eine der deutschen Kabarett-Größen schlechthin und steht seit fast 40 Jahren auf der Bühne. Seine Programme sind preisgekrönt, seine Texte so böse wie brillant und seine Parodien einmalig gut.

Mit »SchleichFernsehen« war er 2011 bis 2023 Protagonist und Gastgeber einer eigenen Satire-Sendung im BR-Fernsehen. Auf Bayern2Radio nimmt Helmut Schleich im »Ende der Welt« wöchentlich ein aktuelles Thema ins Visier, zu hören immer in der »radioWelt« sowie den »radioSpitzen«. Außerdem schreibt er wöchentlich eine Kolumne in der tz/Münchner Merkur, seinen „Schleichweg“ durch München. Im Rathaus ärgert man sich regelmäßig, heißt’s.

In seinem Live- Programm nimmt Helmut Schleich seine Zuschauer mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit und führt ihnen ganz nebenbei die ergötzlichen Absurditäten des Alltags vor Augen. Seine Soloprogramme wurden unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis, dem Bayerischen Kabarettpreis, dem Salzburger Stier, dem Leipziger Löwenzahn und dem Kabarettpreis der Stadt München ausgezeichnet.

Bei unserer Veranstaltung am 27. Juli handelt es sich um die letzte Veranstaltung in der Reichsstadthalle, bevor diese für eine langjährige Sanierung geschlossen wird.

Wo gibt es Tickets?

Tickets gibt es lokal und ohne Vorverkaufsgebühr im Büro Tourismus Service Rothenburg (Marktplatz 2) sowie in der Marien-Apotheke und in der Reichsstadt-Apotheke Rothenburg.

Online gibt es die Tickets unter www.rothenburg-ukraine.de

sowie bei Eventim, Reservix und allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Worum geht es bei "Medicines4Ukraine"?

Ein Großteil der Krankenhäuser in der Ukraine ist staatlich finanziert. Es fehlt an finanziellen Mitteln für eine medizinisch ausreichende Versorgung vieler Krankenhäuser, insbesondere in Bezug auf Arzneimittel und weiteren medizinischen Sachbedarf. Dies führt dazu, dass in vielen Fällen eine qualitativ ausreichende medizinische Versorgung nicht stattfinden kann. Die Situation wird, unabhängig davon ob endlich ein Waffenstillstand erreicht wird, auch im Sommer diesen Jahres und in den nächsten Jahren unverändert schwierig bleiben. Gleichzeitig scheint die Bereitschaft der Menschen immer noch groß "etwas zu tun". Voraussetzung hier dafür scheint jedoch eine größtmögliche Transparenz: Dass die Spendenaktion streng am tatsächlichen Bedarf orientiert ist und dass hohe Verwaltungskosten, in denen Spendengeldern „versickern“, ausgeschlossen werden.

Mit dem Medikamentenhilfswerk "Medeor", welches das notwendige Know-How und die nötige Erfahrung aufweist, haben wir einen Partner, der uns großartig unterstützt. So hat Medeor hat bereits in 56 Länder erfolgreich Medikamentenlieferungen organisiert, zuletzt natürlich vorwiegend in die Ukraine (siehe auch www.medeor.de).

Medeor steht in direktem Kontakt zu den ukrainischen Gesundheitsbehörden, welche wiederum zentral die Anfragen aus den Krankenhäusern zu bedienen versuchen. Im Gegensatz zu vielen vergangenen Spendenaktionen kann "Medicines4Ukraine" also streng bedarfsorientiert organisiert werden und Redundanz vermieden werden. Weiterhin ermöglicht Medeor mit einem großen Medikamentenlager und eigenem Großhandel eine wirtschaftliche Beschaffung sowie einen juristisch sauberen Transport der Hilfsgüter an Ort und Stelle bei vergleichsweise niedrigen Verwaltungskosten.

Wir haben uns daher dazu entschieden, die Spendenaktion nicht nur clubintern, sondern auch für die Öffentlichkeit (Privatpersonen und Firmen) zugänglich zu machen.