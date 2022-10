Follow the sun – Der Sommer meines Lebens Road Movie

„Drei Monate, die meinem Leben eine neue Richtung gaben. Und die mich drei Dinge lehrten: Respekt, Demut und Toleranz. Werte für mein Leben.“

Damals, 1971, Lütjensee in der norddeutschen Provinz: Helmut Zierl ist 16 und steht mit seinem Armeesack an der Autobahnauffahrt Richtung Süden. Erst hat ihn die Schule rausgeschmissen, dann auch noch sein Vater. Und er denkt sich: Einfach weg, der Sonne entgegen, mit 200 Mark in der Tasche den Sinn des Lebens suchen. Was folgt, sind drei Monate Glück, Angst, Abenteuer und Leben auf der Straße.

Drei Monate geballte Lebenserfahrung, die ihn an seine Grenze bringen und die ihm für seine Zukunft eine neue Richtung gaben.

Helmut Zierl, geboren 1954 in Meldorf, Schleswig-Holstein, besuchte schon mit siebzehn Jahren das Hamburgische Schauspielstudio Hildburg Frese. Dem Publikum bekannt wurde er durch Tatort, Der Alte, Florida Lady, Familie Sonnenfeld, Flug in die Hölle, Ein Mann steht seine Frau, Traumschiff, Rosamunde Pilcher und ca. 300 weitere Produktionen.