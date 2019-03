Helmut Anton Zirkelbach: Ausstellung

Begrüßung: Ingrid Haap

Einführung: Henner Grube im Gespräch mit dem Künstler

„Für das Radieren brenne ich!“

Mit seiner Entscheidung für dieses Medium geht Zirkelbach nicht den Weg des geringsten Widerstandes, ganz im Gegenteil, das Wissen um die komplexen chemischen und physikalischen Vorgänge bildet nur die Grundlage für das, was danach durch die Hand des Künstlers in zahlreichen Schritten entsteht.

Experimentierfreude, die schon bei der unkonventionellen Bearbeitung der Druckplatte beginnt, Spontaneität sowie Einbeziehung von Zufall und am Schluss die Spannung, wie das gedruckte Blatt letztlich aus der Druckmaschine kommt, all das macht die Druckgrafik zu einem unbedingten Abenteuer.

Zirkelbachs Grundanliegen ist es, sowohl in seinen Radierungen, als auch in seinen Bildobjekten seine von gänzlich abstrakt bis zu gegenständlich reichenden Motiven in ihren Flächen- und Linienformen in Einklang zu bringen.