Help 2018 mit Black Shuck

Black Shuck ist eine junge, charismatische Band aus dem Odenwald, die es versteht dem Publikum ordentlich einzuheizen. Wenn es um authentische Covers, unbändige Spielfreude und eine gute Dosis Rock 'n' Roll geht, sind Sie bei der siebenköpfigen Formation an der richtigen Adresse. Seit über drei Jahren rockt Black Shuck nun Sport- und Stadtfeste, Open Airs und Hallen der Region und darüber hinaus. Man merkt der Band dabei deutlich an, dass sie in ihren energiegeladenen Live-Shows mit den bekanntesten Rock-Klassikern die Musik feiert, die sie liebt. In ihrem über vierstündigen Set ist für jeden etwas dabei, egal ob laute und schnelle oder leise und langsame Töne. Auf diese Weise gelingt es der Band mit ihrer Show auch mühelos, eine Vielzahl von Generationen gleichermaßen anzusprechen. Ihr Ziel ist es dabei nicht, die Titel schlicht zu reproduzieren, sondern sie mit einer eigenen, frischen Note zu performen ohne sich dabei zu weit vom Original zu entfernen. Wenn Sie also auf der Suche nach einer einmaligen Live-Erfahrung inklusive Zeitreise durch die Geschichte des Rock 'n' Roll sind, sind sie die richtige Band für Ihre Veranstaltung!