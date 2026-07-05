HELP! A Beatles Tribute

Naturtheater Reutlingen Mark Gewand 3, 72762 Reutlingen

Wenn nicht "HELP! A Beatles Tribute" auf der Bühne stehen würde, könnte man fast meinen, die echten „Fab Four“ geben ihre zeitlosen Songs zum Besten. 

HELP! A Beatles Tribute holt die Ohrwürmer der Kultband auf die Bühne zurück. Mit dabei sind Schmuckstücke wie Can’t Buy Me Love, Hey Jude, Yesterday, She Loves You, Here Comes The Sun, I Wan’t To Hold Your Handund viele weitere Lieder, die aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken sind.

Info

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Naturtheater Reutlingen Mark Gewand 3, 72762 Reutlingen
Theater & Bühne
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