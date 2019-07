Die Classic-Rock-Band HELTER SKELTER spielt die klassische Rockmusik des vergangenen Jahrhunderts - die der späten 60er, 70er und Anfang 80er Jahre. Dies in einer Perfektion und Spielfreude, die seinesgleichen sucht. Classic-Rock 100 % authentisch und in anspruchsvollster Qualität. Die 7 Musiker katapultieren die klassische Musik des vergangenen Jahrhunderts in die Gegenwart.

Nur das Beste vom Besten der Besten!!!

Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Stones, Deep Purple, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Uriah Heep, Yes, Eagles, CCR, Boston, Thin Lizzy, Golden Earring, Foreigner, The Who, Cream, Neil Young, etc. geben sich in einem 3-stündigen Konzert die Hand.

Hier wird Tribut einer ganzen Ära gezollt. Das Konzerterlebnis für alle Fans des-Classic Rock. Ausverkaufte Konzerte sowie Konzerte in den legendären Konzertsälen wie dem Circus Krone Bau München etc. und begeisterte Konzertbesucher bestätigen dies.