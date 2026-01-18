Angeführt vom Nachtwächter und dem Spielmanns,- und Fanfarenzug zieht die Hemadglonkerschar mit Fackeln und Laternen durch die Altstadt von Sigmaringen bis in die Stadthalle.

Um 18.18 Uhr treffen sich die Narren auf dem Rathausplatz zum Hemadglonkerumzug. Angeführt vom Nachtwächter und dem Spielmanns- und Fanfarenzug der Narrenzunft Vetter Guser zieht die närrische Schar in Pyjama und Nachthemd, mit Fackeln und Laternen, durch die Winkel und engen Gassen der Sigmaringer Innenstadt. Diese besondere Atmosphäre zieht vor allem Kinder und Familien in ihren Bann.