Hendrik Otremba liest aus "Kachelbads Erbe"

Los Angeles, Mitte der 1980er Jahre. Der deutsche Auswanderer H.G. Kachelbad friert für das kryonische Unternehmen Exit U.S. Menschen ein, die in ihrer Gegenwart nicht mehr leben können. Bald scharen sich ein abgehalftertes Schriftstellergenie, eine ukrainische Wissenschaftlerin, ein vietnamesischer Auftragskiller und andere skurrile Gestalten um Kachelbad. So unterschiedlich ihre Motivationen auch sind, alle „kalten Mieter“ hegen die Hoffnung, eines Tages wieder aufgetaut werden zu können.

Vom jüdischen Wien der Jahrhundertwende bis ins schwule New York der frühen 1980er Jahre nimmt uns Hendrik Otrembas zweiter Roman mit auf eine Reise in die Vergangenheit, um über die Zukunft nachzudenken. Kachelbads Erbe ist ein mitreißendes Gedankenspiel, ein Experiment mit Erzählinstanzen, ein sorgenvoller Blick in die Zukunft der menschlichen Zivilisation – und reflektiert zugleich die Möglichkeiten der Literatur, ins Jenseits zu reichen. Vor allem aber erzählt der Roman eine große Liebesgeschichte.

Hendrik Otremba wurde 1984 im Ruhrgebiet geboren und lebt heute in Berlin. Er ist Schriftsteller, bildender Künstler und Sänger der Gruppe Messer (mit welcher er am 25.9. eigentlich in der Manufaktur aufgetreten wäre. Coronabedingt wurde der Auftritt ins Frühjahr 2021 geschoben. Genauer Termin folgt.), außerdem arbeitet er als Dozent für kreatives Schreiben. 2017 ist sein Debütroman „Über uns der Schaum“ im Verbrecher Verlag erschienen. Für die Arbeit an Kachelbads Erbe wurde Hendrik Otremba im Jahr 2018 durch das Arbeitsstipendium für Literatur des Berliner Senats gefördert.