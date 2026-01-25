Hendrika Entzian, Luise Volkmann & Big Band der HMDK Stuttgart

Wie seit Jahren feiert das Institut Jazz & Pop zum Ende des Wintersemesters sein Festival. Hierzu laden wir interessante Künstler*innen für einige Tage zu uns ein. Sie arbeiten mit unseren Studierenden und führen die Musik schließlich im Konzertsaal gemeinsam auf.

Hendrika Entzian

Die aus Kiel stammende Komponistin und Bassistin lebt in Köln und hat sich als eine gewichtige Stimme im Fach Big Band etabliert. So schrieb sie bereits Musik für die NDR Bigband und das Metropole Orkest und wurde mit dem WDR Jazzpreis ausgezeichnet. Mit der HMDK Big Band wird sie neuere Stücke einstudieren.

Luise Volkmann

Ebenfalls hauptsächlich in Köln lebt die Saxophonistin und Tongestalterin Luise Volkmann. Sie hat starkes Interesse an Kollektivarbeiten, an denen sie sich an vielen Orten in diversen Konstellationen beteiligt. Eine große Offenheit gegenüber den musikalischen Mitteln zeichnet die Künstlerin aus.