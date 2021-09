Hengstmann-Brüder - Positiv!

Zum Auftakt des 1. Zungenspitzer-Festivals in Bretzfeld tritt das Magdeburger Kabarettduo "Hengstmann-Brüder" auf. Sebastian und Tobias Hengstmann lassen die Bundestagswahl Revue passieren und denken sich ihr Teil - gewohnt saukomisch und pointiert.

Wisst Ihr noch, wie uns die Wellness-Prediger vor der Krise in den Ohren lagen: „Sei positiv!“ Jeder von uns hat bis zum nächsten Polterabend eine Tasse im Schrank, in der man diesen Slogan freitrinken muss.

„Sei positiv!“ – das kann man seit Corona so wirklich nicht mehr sagen. Denn wenn man bei Corona positiv getestet wurde, dann ist das eindeutig negativ; positiv ist dann nur, falls man negativ ist. Und wer noch einen Diaabend miterleben musste, der weiß: Oft ist das Negativ schöner als das Foto vom nackten Sebastian H. am Baggersee, das dann wiederum das Positiv ist, wenn auch ein negatives. Man möchte es an die Wand werfen, sobald man es an die Wand geworfen hat. Auf dem Negativ ist dort Sonne, wo im echten Leben Finsternis herrscht.

Wenn also das Negativ viel positiver wirkt, das Positiv-Sein aber negativ ist, wer sieht dann noch durch? Und was muss jetzt in der Tasse stehen? Die HengstmannBrüder haben einen großen Schluck aus der Erleuchtungstasse genommen und werden zu Superspreadern der Erkenntnis. Gewohnt saukomisch führen sie uns an der Nase in ihrer Welt herum. Die beiden Brüder sind blitzgescheit und auf den Punkt pointiert – da bleibt kein Mundschutz trocken.