Foto: Menazoo Bender

Hennes Bender ist ein Freund vieler Worte. Daran hat sich auch in seinem neuesten Programm nichts geändert. Und wieder stellt er sich ohne Punkt und Komma den großen Fragen des Lebens: Lästern Alexa und Siri hinter meinem Rücken über meinen Haaransatz ? Ist die Cloud, in der ich meine Daten lagere, wirklich eine Wolke oder nur ein anderer Computer ? Wozu eine Vorratsdatenspeicherung, wenn ich ein Langzeitgedächtnis habe ? Und überhaupt: Sollte alles eigentlich nicht alles leichter sein als vorher ? Stattdessen jonglieren wir unser Leben zwischen iPad, Thermomix und Staubsaugerroboter und haben trotzdem weniger Zeit als vorher. Inzwischen bricht der öffentliche Nahverkehr zusammen, die Regierung meldet kollektive Arbeitsverweigerung und im Internet wird nur noch gehasst ! Und dann der Moment, in dem man an sich hinabschaut und feststellt: Ich hab nur zwei Hände ! Und die sind einem dann auch meistens noch gebunden !

Nur mit einem Mikrofon bewaffnet stellt sich Hennes Bender, einer der langlebigsten und dienstältesten Stand-Up-Komiker Deutschlands vor sein Publikum und demonstriert auf seine eigene, sprachverliebte und quirlige Art, dass Widerstand nicht zwecklos ist. Kleiner Mann, große Klappe und viel dahinter. Hennes Bender ist wieder zurück. Aber so was von.

Eintritt nur für Gäste mit 1g-Nachweis (geimpft) - gegebenenfalls 1g+ (geboostert oder Schnelltest) - ist momentan Pflicht.