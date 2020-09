Henning Dampel Trio - das sind Nils Henning Dampel am Piano, Andreas Schnell am Bass und Bernward Schäfer an den Drums. Henning Dampel mischt seit einigen Jahren die Ulmer Jazz-Szene mit virtuosem und atmosphärischem Jazz-Piano auf.Kreativität und Improvisation stehen bei ihm klar im Vordergrund - und auch wenn eshier und da so richtig schön jazzy klingt: ein harmonischer Sound ist ihm dabei immer wichtig. Sein Faible für die kubanische Montuno-Musik, wie sie etwa in der Salsa auftaucht, blitzt in seinem Spiel immer wieder auf.

Mit Andi Schnell traf Dampel auf einen Musiker, der eigentlich für sein hervorragendes Spielen auf der Gitarre bekannt ist. Den Bass beherrscht er nicht weniger und ist deshalb ein idealer Trio-Partner mit hochklassigen Solos und einem feinen Gefühl für die passende Begleitung. Der Schlagzeuger Bernward Schäfer - selbst wiederrum ein Band-Kollege von Andi Schnell - komplettiert das Trio. Er überzeugt die Zuhörer mit seinem lebendigen Spiel und rhythmischer Vielseitigkeit. Zusammen bilden die drei Musiker ein Trio der Extraklasse mit einer frischen und abwechslungsreichen Songauswahl, bestehend aus virtuosen, energiegeladenen aber auch atmosphärischen Eigenkompositionen sowie Bearbeitungen klassischer Jazz-Standards.