Henning wehland

HENNING WEHLAND ist seit den 90ern als Musiker und Songschreiber unterwegs. Er hat erst mit H-BLOCKX und später auch mit den SÖHNEN MANNHEIMS die Musikszene über die deutschen Grenzen hinaus geprägt, er war Moderator bei VIVA II und Juror bei "The Voice Kids".

Seit 2017 konzentriert sich HENNING auf seine Karriere als Solomusiker. Sein Debütalbum „Der Letzte An Der Bar“ platzierte sich direkt auf Platz 13 der offiziellen deutschen Albumcharts.

Nach zwei erfolgreichen Tourneen mit seinem Debütalbum, sowie vielen Festivalauftritten, wie z.B. Rock Am Ring, Rock Im Park, Kieler Woche, Taubertal und Open Flair Festival uvm., begab sich HENNING wieder ins Studio, um an dem Nachfolger „Gesetz der Toleranz“ zu arbeiten, welches am 11.10.2019 via BLX Recordings/Believe/RoughTrade veröffentlicht wurde.

Ab März 2020 ist HENNING WEHLAND nun wieder auf Deutschlandtour, im Gepäck natürlich seine aktuelle Scheibe „Gesetz Der Toleranz“, die er in neuem Gewand aber mit gewohnter Energie auf die Bühne bringt.