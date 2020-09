Henning Ziebritzki - Max Weber und die Folgen

Vor hundert Jahren starb Max Weber, der die Moderne als eine wissenschaftlich entzauberte Zeit beschrieb. Zum Auftakt der neuen Reihe "Schreiben in entzauberten Zeiten" stellt sich der Lyriker und Theologe Henning Ziebritzki als Leiter von Webers Verlag dem Gespräch über dessen Leidenschaft des Denkens. Dass der Soziologe beständig mit Wissenschaftlern, Philosophen, Dichtern und Künstlern im Austausch stand, liegt an seinem offenen Verständnis des Intellektuellen als eines Suchenden, der im Schreiben Klarheit über die gesellschaftliche und geistige Situation erlangen will. Was dies auch für heutige Verhältnisse heißt, wird deutlich, wenn Henning Ziebritzkis Gedanken zu Ernst Jünger verbunden werden mit dem biografischen Essay "Wir modernen Menschen – Über Max Weber" (Wallstein 2020), verfasst vom Moderator der Reihe, Prof. Matthias Bormuth. Zuletzt erschien von Henning Ziebritzki der Band "Vogelwerk. Gedichte" (Wallstein 2019), für den er 2020 mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet wurde.