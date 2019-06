Auf zu fernen Planeten! Am 8. und 9. Juli gastiert die Gesundheitskasse mit ihrem Kindertheater auf der BuGa in Heilbronn. Im AOK-Theaterstück „Henriettas Reise ins Weltall“ fliegt das Grundschulkind Henrietta mit einer Rakete zu fremden Planeten, auf denen außerirdische Erwachsene und Kinder ganz anders zusammenleben als Henrietta es kennt. Sie lernt, wie Rituale und Regeln helfen, das Leben zu erleichtern – auch in der Schule und zu Hause.