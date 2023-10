Henriette und ihre Katzen

Als Henriette ihr Heim für Katzen eröffnet, kommen schon bald auf leisen Pfoten die ersten Gäste.

Sie haben Angst vor Vögeln und Mäusen, sie wissen nicht, wie man auf Bäume klettert (und vor allem, wie man wieder herunterkommt), sie schnurren und springen nicht. Henriette bringt ihnen alles bei, was eine mutige Katze wissen muss. Wie gut, denn bald braucht sie dringend Hilfe von ihren vierbeinigen Freunden. Inspiriert von dem wunderschönen und sehr humorvollen Buch "Henriettes Heim für schüchterne und einsame Katzen", in dem es um Freundschaft und Mut geht, wenden wir verschiedene Maltechniken an und gestalten unser eigenes kleines Buch.