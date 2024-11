Zipfelmützen-Geschichten aus dem Winterwunderland, zimtsternig duftend und Bratapfel-warm / Gastspiel von Ida Ott.

Draussa im Wald hot’s a kleis Schneele gschneit …

So wars bisher jedes Jahr nur in diesem einen Jahr in jenem einen Winter wollte und wollte es nicht schneien. In jenem, diesem Winter, hatte der „Schneewinter“ nämlich verschlafen! Friedlich schlummerte er in der Bärenhöhle, mit den Fledermäusen um die Wette…

Wie die Kinder trotzdem noch zum Schlittenfahren kommen und wer den Schneewinter geweckt hat, erzählt Henriette Wanderschuh im Winterwunderland im Theater Lindenhof.

Mit Ida Ott als Henriette Wanderschuh.