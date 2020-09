Wir freuen uns sehr, dass HENRIK FREISCHLADER und seine Band am 04.10. bei uns eine UNPLUGGED Zusatzshow am Nachmittag spielen wird. Demnach können Fans von Henrik sich auf einen Blues Rock Tag in intimer Atmosphäre „maximal 150 Besucher“ im Scala freuen. Kombi Tickets für beide Shows wird es leider nicht geben.

Mit einem vielversprechenden neuen Studio-Album geht die Henrik Freischlader Band im Herbst 2020 auf Tour und freut sich darauf, überall dort zu spielen, wo handgemachte Musik noch gefragt ist. Abseits jeglicher Inszenierungen und Showelemente darf sich das Publikum auf eine Band freuen, die jeden Abend musikalisch neu und anders gestalten kann, und die Tradition des Blues durch die Flexibilität jedes Einzelnen sensibel in die heutige Zeit überführt.

Henrik Freischlader hat sich in den vergangenen 15 Jahren seinen Platz in der Bluesszene erspielt. Mit 9 Studio- und 6 Livealben, gemeinsamen Auftritten mit BB King, Gary Moore, Peter Green und Johnny Winter, sowie unzähligen Konzerten in kleinen und großen Clubs, hat sich der Autodidakt seinem Publikum vorgestellt und freut sich heute über eine treue Fangemeinde.