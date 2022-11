Der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau (1817 – 1862) war ein Individualist und Nonkonformist, der sich schon sehr früh dafür einsetzte, dass der Mensch bewusst und im Einklang mit der Natur leben solle.

Er lebte von 1845-47 in einfachsten Verhältnissen in einer selbstgebauten Holzhütte am Waldensee unweit seines Heimatorts Concord, Massachusetts. Aus diesen Erfahrungen ging sein wohl bekanntestes Werk „Walden oder Leben in den Wäldern“ (1854) hervor.