GOOD TO SEE YOU – SPOKEN WORD 2023

Henry Rollins: Mann der 1.000 Geschichten

Eine Stimme wie ein Rockkonzert:

Die Spoken-Word-Legende auf Deutschland-Tournee

Henry Rollins ist das vielseitigste Multitalent der amerikanischen Subkultur. Als Frontmann der Hardcore-Formationen Black Flag und Rollins Band schuf er sich eine weltweite Fangemeinde, die ihm auf seinen stets meinungsstarken Exkursionen folgt. Er ist Schriftsteller und Inhaber eines Buchverlags, Radio- und TV-Moderator mit regelmäßigen eigenen Sendungen, Reisejournalist und politischer Kommentator, Filmschauspieler und ambitionierter Gewichtheber. Doch vor allem ist er ein begnadeter Erzähler, gesegnet mit einer charakterstarken Stimme und einem unerschöpflichen Fundus an persönlich erlebten Ereignissen, die er mit seinem unvergleichlichen Mix aus Dramaturgie, Humor und purer Intensität über seinen Zuhörern entlädt. Zwischen dem 3. und 15. März 2023 haben die deutschen Fans gleich elf Mal die Gelegenheit, dieser Spoken-Word-Legende und seinen Stories gebannt zu lauschen: Im Rahmen seiner „Good to See You“-Tour gastiert Henry Rollins am 12. März in der Ludwigsburger Scala.

Der Grund, warum alles, was Henry Rollins anpackt, weltweit mit derart viel Begeisterung aufgenommen wird, ist simpel: Es geschieht aus reinem Herzen, innerer Überzeugung und purer Leidenschaft. Der in Washington geborene und in Los Angeles beheimatete Desperado sucht sich sein nächstes Projekt stets nur nach persönlichen Interessen und Motivationen aus. Der Vorteil für seine Fans liegt auf der Hand: Ob in Buchform, als Song, Film, Reisedokumentation oder Spoken Word-Performance, immer erhält man den ungefilterten Blick eines versierten Sprachgenies, das Politik und Poesie, Humor und Zorn, Polemik und persönliche Erlebnisse zu spannenden Streifzügen durch die moderne Gesellschaft verbindet. Seine Spoken Word-Abende werden – wie auch seine mehr als 20 selbst verfassten Bücher oder die regelmäßigen Podcasts auf seiner Homepage henryrollins.com – auf diese Weise zu Reisen durch Gedanken und Kontinente, Meinungen und Völker, Katastrophen- und Krisengebiete. Dabei findet Henry Rollins immer die optimale Balance zwischen Comedy und Anklage, Provokation und Optimismus, lyrischer Verdichtung und unmissverständlichen Tiraden gegen all jene, die es in seinen Augen verdient haben. Wie wertvoll, künstlerisch und soziokulturell prägend seine Arbeit ist, untermauert auch seine Grammy-Auszeichnung von 1994 für die Spoken Word-CD zu seinem Buch „Get In The Van“.

Vielseitigkeit war schon immer ein fester Bestandteil seiner Kunst. Bereits die Hardcore-Legende Black Flag, der Rollins von 1981 bis zu ihrer Auflösung 1986 als Shouter vorstand, setzte sich von den üblichen politisch motivierten Bands ihrer Zeit ab. Auch sie waren wütend und in Momenten hasserfüllt, aber nicht als Prinzip oder Image. Sondern nur gegen jene, denen Missstände eindeutig nachzuweisen waren. Mit der Rollins Band, die seit 1986 in wechselnden Besetzungen bis heute existiert, schuf er neben der textlichen Ebene gleich einen neuen Musikstil: Er vermengte die Brachialität des Hardcore mit der Schwere des Delta Blues. Noch immer gilt dieser „Hardcore-Blues“ als Alleinstellungsmerkmal der Rollins Band.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des 61-jährigen Workaholic ist seine fast grenzenlose Vielseitigkeit, verbunden mit einer immer durchschimmernden, unverwechselbaren Authentizität. Egal, welchen Job er übernimmt oder für welches Projekt er sich entscheidet, stets erhält man zu hundert Prozent Henry Rollins. Ob als Moderator mehrerer TV-Serien für National Geographic, im Zuge seiner Weltreisen als Kommentator globaler Krisengebiete, mit den Veröffentlichungen seiner Bücher auf seinem eigenen Verlag 2.13.61 oder im Zuge wiederkehrender Hauptrollen in US-Filmen zwischen Horror, Thriller und Komödie: In all diesen Betätigungen steckt in jedem Moment zu hundert Prozent Henry Rollins. Oder wie es die Washington Post ausdrückte: „Wortkrieger, Überzeugungstäter, Provokateur, Humorist, selbst Motivations-Trainer: was für ein wunderbar enthusiastisches und mitreißendes Geschnatter!“