Das Henschel Quartett spannt einen Bogen vom klassischen Wiener Quartettstil bis in die expressive Romantik. Beethovens B-Dur-Quartett op. 18/6 verbindet Eleganz und Witz mit jener eigentümlichen Abgründigkeit, die im Schlusssatz „La malinconia“ aufscheint. Mit Freda Swains „Norfolk“ setzen die der englischen Musikszene seit vielen Jahren eng verbunden Musiker einen poetisch-verhaltenen, atmosphärisch schillernden Kontrapunkt, und Mendelssohns f-Moll-Quartett beschließt den Abend eindrucksvoll mit seiner Leidenschaft und existenziellen Dringlichkeit.