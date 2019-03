Henzler´s Spargelbesen 2019

Zu Beginn der Spargelsaison veranstalten wir seit 2010 jedes Jahr von Ende April bis Anfang Juni „Henzler’s Spargelbesen“. Spargelfans können den Erntebeginn kaum erwarten, denn dann ist wieder das große Schlemmen angesagt. Ob mit Schinken, im Flädle als Salat, als Suppe oder... auf’s Brot – im Spargelbesen dreht sich alles um leckere Speisen mit Spargel aus eigenem Anbau. 2019 beginnt der Spargelbesen am 27. April und geht bis zum 16. Juni 2019, immer samstags, sonntags und an den Feiertagen von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Auch unter der Woche können sie unsere Spargelgerichte im Hofcafé genießen.

Natürlich darf dabei auch der kulturelle Aspekt nicht zu kurz kommen. An den Sonn- und Feiertagen sorgen wir im Spargelbesen-Zelt deshalb nicht nur für das leibliche Wohl, auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Auch für die Kinder ist während der Spargelbesenzeit immer etwas geboten. Ausgelassen können die Kleinen bei gutem Wetter auf der großen Strohburg herumtollen, sich an bestimmten Terminen lustige Ballonfiguren knoten oder fantasievoll schminken lassen.

Musikprogramm

Bei all den kulinarischen Genüssen darf aber auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Wie schon in den Jahren zuvor bieten wir Ihnen an den Sonn- und Feiertagen musikalische Live-Unterhaltung im beheizten Spargelbesenzelt an. Mit dabei sind wieder Klaus Wäspy, das Duo Sonnenklar und die Morenas. Unser Musikprogramm findet an folgenden Tagen statt:

• Sonntag 28. April 2019 - Sonnenklar• Mittwoch 01. Mai 2019 - Klaus Wäspy• Sonntag 05. Mai 2019 - Morena• Sonntag 12. Mai 2019 - Sonnenklar• Sonntag 19. Mai 2019 - Klaus Wäspy• Sonntag 26. Mai 2019 - Morena• Donnerstag 30. Mai 2019 - Klaus Wäspy• Sonntag 02. Juni 2019 - Sonnenklar• Sonntag 09. Juni 2019 - Moreno• Montag 10. Juni 2019 - Klaus Wäspy• Sonntag 16. Juni 2019 - Sonnenklar

Kinderprogramm

Nicht nur für die „Großen“ ist ein tolles Programm geboten. Auch die kleinen Gäste sind bei uns herzlich willkommen. So dürfen sie z.B. auf unserer extra aufgebauten Strohburg nach Herzenslust herumtollen, sich schminken lassen oder lustige Ballonfiguren von unserem Künstler Torsten Oppermann knoten lassen. Unser Kinderprogramm findet an folgenden Tagen statt:• 1. Mai 2019• 12. Mai 2019• 30. Mai 2019• 09. Juni 2019

Wolf und die 7 Geißlein

Ein besonderes Highlight nächstes Jahr wird das Kindertheater mit dem Stück " Wolf und die 7 Geißlein."• 11. Juni 2019 um 16 Uhr