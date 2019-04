Die hep CHALLENGE HEILBRONN powered by Audi, das Triathlon-Spektakel mitten in Heilbronn. Bereits 10 Jahre Triathlon, davon fünf Jahre als Challenge Heilbronn unter der Dachmarke der Challenge Family. Selbstverständlich wird das am 19. Mai gefeiert und im Hintergrund feilen die Veranstalter am Geburtstagsprogramm, Athleten wie Zuschauer dürfen sich auf einiges gefasst machen und mittlerweile steuert das Event auf einen neuen Teilnehmerrekord zu, denn vor allem die Mitteldistanz ist sehr gefragt.