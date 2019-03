Her, schmeiß Hirn ra!

Der Historiker Dr. Gerhard Raff aus Degerloch kennt die Geschichte Württembergs wie kein zweiter. Er ist bekannt für seine hochinteressanten und launigen Vorträge. Hunderttausende Euro hat er bei seinen „Benefiz-Schwätzereien“ für gute Zwecke gesammelt, und nie auch nur einen Cent Honorar genommen. 1985 gab er ein Büchlein heraus mit dem Titel „Herr, schmeiß Hirn ra!“ Inzwischen sind seine öffentlichen Auftritte ganz selten geworden. Aber für die Evangelische Kirchengemeinde Schrozberg macht er eine Ausnahme. Am Freitag, den 10. Mai 2019 kommt er um 20.00 Uhr in die Schrozberger Stadthalle. Dabei ist eines so sicher wie das Amen in der Kirche: Keiner der Gäste wird ohne einen persönlichen Zugewinn an Hirn nach Hause gehen. Der Eintritt ist frei.