Herman Frank

Schwermetall-Urgestein HERMANN FRANK vorzustellen, ist ähnlich sinnvoll wie Holz in den Wald oder Bier in die Kneipe zu tragen. Bereits seit Anfang der 80er Jahre ist der Gitarrist aus der deutsche Metalszene nicht mehr wegzudenken. Angefangen bei ACCEPT, über VICTORY bis hin zu seinem 2009 gestartetem Soloprojekt und seiner Arbeit als Produzent, gilt der Hannoveraner seit Jahrzehnten als Garant für kompromisslosen Heavy Metal allerersten Kalibers.Bereits mit den Alben „Loyal To None“, „Right In The Guts“ und „The Devils Ride Out“ sorgen Frank und seine Mitstreiter für Begeisterungstürme, sowohl in der einschlägigen Presse als auch bei den Fans. Und daran wird das vierte Album „Fight The Fear“, das aus dem selben Holz geschnitzt ist, nichts ändern. Dass es sich bei dem einstigen Soloprojekt um viel mehr als um eine reine One-Man-Show des Namensgebers handelt, machen der Schwermetallveteran und seine Mannen ziemlich schnell deutlich. Zusammen mit MASTERPLAN-Frontröhre Rick Altzi, Gitarrist Heiko Schröder, Ex-RAGE-Schlagzeuger André Hilgers und JADED HEART-Basser Michael Müller, zeigen die Musiker, dass es sich hier um perfektes Teamwork einer zusammengewachsenen Band handelt. Mit rasiermesserscharfen Riffs, grandiosen Soli, konstant hochklassig abgeliefertem Gesang zwischen Melodie und Härte und einer Rhythmusfraktion, die jeden einzelnen Song wie ein Uhrwerk nach vorne treibt, präsentiert HERMANN FRANK ein Metalalbum aus einem Guss, ohne dabei auch nur eine einzige Sekunde Langeweile aufkommen zu lassen.