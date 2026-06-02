Herausforderndes Verhalten bei Kindern zuhause meistern

Kinder fordern ihre Eltern auf ihre ganz eigene Art und Weise heraus. Der Workshop zielt darauf ab, Eltern erzieherische Tipps und Tricks an die Hand zu geben, um in herausfordernden Situationen mit den Kindern zuhause mit Geduld und Ruhe zu reagieren.

Gleichzeitig braucht es auch den ein oder anderen fachlichen, entwicklungspsychologischen Hintergrund, um das Verhalten der Kinder verstehen zu lernen, um bestenfalls adäquat zu reagieren. Ziel ist ein Perspektivwechsel hinzubekommen, das Verhalten nachzuvollziehen und mit Handlungsmöglichkeiten nach Hause zu gehen.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.