Zwei Stimmen, zwei Gitarren plus Percussion – und ganz viel Gefühl.

Herb, Dani & Tom unplugged stehen für ehrliche, handgemachte Musik in entspannter Atmosphäre. Americana, Country, akustische Songs und bekannte Klassiker – reduziert auf das Wesentliche, dafür umso intensiver. Zwei Musiker, die sich seit über 30 Jahren kennen und immer wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Gelegentlich werden sie ergänzt um Freunde aus anderen Bands: diesmal hier mit Dani an der Percussion.