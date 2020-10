Im Verlauf der mindestens 100-jährigen Vorstellung des THEATRE OF THE LONG NOW dauert es einen Weile, bis sich das ganze Ensemble vorgestellt hat. In diesem Jahr haben die Pflanzen ihren ersten Auftritt, denn sie haben es im Vergleich zu den Steinen eilig. Das Publikum ist zu einem performativ-installativen Gala-Abend eingeladen, um unser botanisches Ensemble aus ungewohnten Blickwinkeln kennenzulernen: in einem begehbaren Herbarium mit Fotoausstellung, Filmscreening und Outdoor-Konzert.