Herbert Häfele & Sergio Vesely – Die Schwäbisch-Chilenische Music-Connection

Die Schwäbisch-Chilenische Musik-Connection

Die schwäbisch-chilenische Musik-Connection gibt es in dieser Form nur hier, in Esslingen, bei den Galgenstricken. Auf dieser Bühne haben sich der Schwabe, Galgenstrick Herbert Häfele und der Chilene Sergio Vesely vor rund 40 Jahre beim Musizieren kennengelernt und tun dies heute noch mit regelmäßig stattfindenden Liederabenden. Die schwäbisch-exotischen Früchte ihrer gemeinsamen Arbeit präsentiert die Musik-Connection mit den typischen Instrumenten ihrer jeweiligen Kultur: Das Akkordeon und die spanische Gitarre. Das Programm: eine bunte Mischung aus selbstkomponierten und selbst arrangierten Liedern, schwäbische Romantiker in südamerikanischem Gewand, politische Lieder aus einer diktatorischen Vergangenheit, Liebeslieder für besondere Frauen und Männer.

Nicht zu vergessen die Kinderlieder, die beide Musiker als das Duo Die OPI´s Sonntagvormittags für das kleine Publikum spielen.