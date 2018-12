Herbert Häfele & Sergio Vesely Zurück in die Heimat

Liederreise mit dem schwäbischen „Galgenstrick“ Herbert Häfele und dem chilenischen Singvogel Sergio Vesely

Wo könnte die gemeinsame Heimat eines Schwaben und eines Chilenen liegen? Vielleicht in der Mitte des Weges zwischen Santiago und Esslingen? Aber das wäre im Atlantischen Ozean und wer will dort eine Heimat suchen? Wenn wir eine gemeinsame Heimat suchen, tun wir es bestimmt nicht auf der hohen See sondern eher im hohen Geist. Zum Beispiel, in der Nähe der Poesie und der Musik, da wir uns beide dieser Künste seit schon mehr als vier Jahrzehnten verschrieben haben.

Um die Suche zu beginnen haben wir uns regelmäßig in einer Mansarde getroffen, nicht weit vom Markplatz entfernt. Dort haben wir stundenlang gemütlich miteinander musiziert bis das Gefühl eine neue Heimat gefunden zu haben langsam Wirklichkeit wurde. Alles was wir heute über diese Heimat sagen können ist, dass sie irgendwo zwischen den Reingeschmeckten Arthur Rehbein und einer Cueca oder zwischen Eduard Mörike und La Cucaracha liegt. Oder, um weitere Beispiele zu nennen, zwischen Karl von Gerok und einer Salsa, Friedrich Hölderlin und einer Milonga oder sogar zwischen Joseph von Eichendorff – der kein Schwabe war aber häufig von den Schwaben gelesen wird- und einem Bolero.

Wir würden Sie gerne auf eine spannende Reise hin zu unserer gemeinsamen Heimat mitnehmen und wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude dabei.