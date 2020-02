Herbert Schuch, Klavier

Der Pianist Herbert Schuch hat sich mit seinen dramatur-gisch durchdachten, von der Kritik hochgelobten und mit Preisen ausgezeichneten Konzertprogrammen und CD-Auf-nahmen einen Namen als einer der interessantesten Musiker seiner Generation gemacht. Er arbeitet mit internationalen Orchestern und ist regel-mäßig Gast bei renommierten Festspielen wie dem Heidel-berger Frühling, dem Kissinger Sommer, dem Rheingau Musik Festival, dem Klavier-Festival Ruhr und den Salzbur-ger Festspielen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet ihn u. a. mit Dirigenten wie Boulez, Boreyko, Boyd, Gull-berg Jensen, Foster, Nézet-Séguin, Sanderling und Nott. Herbert Schuch wurde 1979 in Temeschburg (Rumänien) geboren, nach erstem Klavierunterricht in seiner Heimat-stadt übersiedelte die Familie 1988 nach Deutschland, wo er seither lebt. Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert sich Herbert Schuch in der Organisation „Rhapsody in School“, die sich für die Vermittlung von Klassik in Schulen einsetzt .Auf dem Programm in der Nürtinger Kreuzkirche stehen un-ter dem Titel „Vollendung und Abschied“ die drei letzten Kla-viersonaten von Franz Schubert.