HERBERT SCHUCH & STUTTGARTER PHILHARMONIKER

Beethoven-Tage der Stuttgarter Philharmoniker Ludwigsburg – Stuttgart

Ludwig van Beethoven

Ouvertüre zu »Coriolan« op. 62

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 »Emperor«

Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21

Herbert Schuch Klavier

Stuttgarter Philharmoniker

Swann van Rechem Dirigent

Mit den »Beethoven-Tagen der Stuttgarter Philharmoniker« präsentieren das Orchester der Landeshauptstadt und das Forum am Schlosspark in Kooperation zum ersten Mal ein viertägiges Mini-Festival, das sich der epochalen Komponisten-Erscheinung Ludwig van Beethovens und seinen Zeitgenossen widmet, und in den kommenden Jahren immer über das verlängerte Wochenende an Christi Himmelfahrt stattfinden soll.

Im Auftakt-Konzert der »Beethoven-Tage« 2025 widmet sich Herbert Schuch dem fünften und letztem Klavierkonzert Beethovens, das dieser im Jahr 1809 schrieb und dabei von Kriegslärm umgeben war: Napoleon Bonaparte stand mit seinen Truppen vor Wien und die kriegerische Bedrohung nahm unmittelbar Einfluss auf Beethovens Schaffensprozess. Am Ende war ein Klavierkonzert entstanden mit einer ungewöhnlich neuen Form, in der der Solist zwischen heroischen und friedfertigen Momenten wechselt. Als Gewinner des Internationalen Beethovenwettbewerbs Wien und Meisterschüler von Alfred Brendel zählt Herbert Schuch inzwischen zu den bedeutendsten Beethoven-Pianisten der Gegenwart. Der junge Pultstar Swann van Rechem, Gewinner des 58. Internationalen Dirigenten-Wettbewerb in Besançon, stellt Beethovens letztem Klavierkonzert dessen erste Sinfonie voller jugendlichen Elans gegenüber.