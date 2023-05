Herbert und Mimi - Jukebox

Mimi und Herbert sind ganz aufgeregt: sie haben eine besondere Jukebox erfunden! Also eine große Kiste, aus der nicht nur Musik kommt, sondern auch allerlei andere Dinge. Immer, wenn die beiden jetzt Freunde besuchen gehen – und das ist ja eigentlich ihr liebster Zeitvertreib –holen sie sich etwas aus der Box raus, mit dem dann alle gut unterhalten sind: ein Spiel, ein Zauberkunststück, ein Lied, Möbelstücke! Aber wie so oft läuft nicht alles nach Plan. Als Mimi nämlich ganz stolz ihr Gastgeschenk herzeigen will, erlebt sie eine Überraschung ..

Ein Stück über die Leichtigkeit des Seins.

Von und mit: Helga Jud, Manfred Unterluggauer