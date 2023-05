Kimi & The Soulmen und rePoT

Am Puls der Zeit verbinden die Musiker von rePoT musikalische Stilistiken und stellen den dreistimmigen Gesang dabei in den Mittelpunkt. Es ist unglaublich eindrucksvoll, wie diese individuellen Stimmen sich zu einem dynamisch flexiblen Satz zusammenfügen und von den Instrumentalisten vielseitig und mitreißend begleitet werden. rePoT bringen neues Leben in Stücke, die man noch sehr gut kennt, aber vielleicht schon lange nicht mehr gehört hat. Das Repertoire imponiert: es ist tiefgehend, tanzbar und unterhaltsam zugleich – aus Songs den 30ern bis 2010er.

Gudrun Wagner, Tabea Booz, Linda Kyei, Gesang, Andreas Schäfer, Gitarre, Georg Bomhard, Bass

Im Programm von "Kimi & the Soulmen" finden sich Songs aus den 60er Jahren bis heute u.a. von Aretha Franklin, Ray Charles, Alicia Keys, Norah Jones, Amy Winehouse, Joss Stone, Jill Scott, und Emily King, speziell für die Formation arrangiert von

Werner Acker (Gitarre), der als Solist und Sideman in vielerlei Stilrichtungen unterwegs ist.

Kim Hofmann (Gesang) beendete Ihr Studium an der Musikhochschule Stuttgart 2016 mit Bravour. Ihre Stimme ist gefühlvoll, sanft, warm, gleichzeitig kraftvoll und einzigartig. Kim begeistert, egal ob Jazz, Soul oder Rhythm & Blues, und zieht die Menschen mit ihrer charmanten Art in Ihren Bann.

Martin Sörös (Keyboards) war von 2009 - 2011 Mitglied des Landesjugendjazzorchesters BW. Er studierte Musik in Nürnberg und Stuttgart. Etliche Preise krönen seine seitherigige musikalische Laufbahn.

Basti Schiller (Bass) absolvierte 2016 sein Bassstudium in Stuttgart mit Bestnote. Neben Kimi & the Soulmen spielt er u.a. auch bei Penny & the Rhythm Kings.

Eckhard Stromer (Schlagzeug) ist Dozent an der Stuttgarter Musikhochschule. Er arbeitete bzw. arbeitet zusammen u.a. mit Peter Herbolzheimer, Ian Anderson, Paul Carrack, Jon Lord, Randy Brecker, dem German Pops Orchestra, spielt/spielte in diversen Musicals in Stuttgart und Berlin und mit verschiedenen renommierten Sinfonieorchestern.