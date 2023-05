Salome Fur und Omid Gollmer

Alles Denken wird Musik. Zuerst in Omid Gollmers Texten und Melodien. Spätestens aber in den Köpfen der Zuhörerinnen, wenn der gebürtige Österreicher mit iranischen Wurzeln filigran die Saiten seiner Gitarre zum Klingen bringt. Und grooven wird’s auch.

Begleitet wird Omid Gollmer von Christian Schüll an Gitarre und Gesang

Salome - eine wunderschöne Katze, voller Anmut und Eleganz. Ein seidenweiches Fell. Und alles was von ihr bleibt ist eine Band…

Mit Salome Fur begeben sich einige (ex-)Musiker der Steamy Dumplings , Benuts und Jamaram auf eine neue Reise. Gestartet am Montego Bay Airport Jamaica geht es über New Orleans, Detroit, Chicago und New York über den großen Teich bis nach Liverpool und das Swinging London. Im Gepäck sind dabei Rocksteady, Ska, Funk, Pop, Soul und eine ganze Menge Sounds aus den Sixties und Seventies. Geflogen wird aber nicht im gepolsterten Schickimicki-Jet, nein diese Flugmaschine hier wird angetrieben durch Schweiß, alte Röhren, Dreck, einer guten Portion Soul und ehrlicher Arbeit!

Prince Flo – Leadvox + Git

Dirty Hand – Git + Backvox

Fabian Benedikt – bass + Backvox

Seb – Keys, Andi – Drums