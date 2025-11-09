HERBST - BASAR

bis

Legendenhalle Graf-Zeppelin-Platz, 71034 Landkreis Böblingen

Wie jedes Jahr gibt es ein buntes Programm mit zahlreichen Ständen und Mitmachangeboten für Groß und Klein.  

Schauen & Kaufen: Gefilztes, Gestricktes, Genähtes und Getöpfertes. Gebäck und Eingemachtes, Honig, Pralinen, Kerzen, Edelsteine, Transparentbilder, Wolle-Verarbeitung, Antiquitäten und vieles mehr. Und natürlich auch für die Kleinen Besucher Einkaufspass in unserem Kindermarkt-Sträßle.    

Lassen Sie sich verwöhnen:  Kulinarische Leckereien aus der Schulküche und dem Backhaus, Würstchen, Pommes, Waffeln, Crêpes, gebrannte Mandeln sowie die Verköstigung in vielen Cafés mit Kaffee und Kuchen.   

Kreatives für Klein und Groß:  Sandbilder gestalten, Zwergenreiche basteln, Kerzen ziehen, Lebkuchen verzieren und Kreativangebote in der Holzwerkstatt, der Lichterstube und beim Kränze binden.  

Parken:  Auch dieses Jahr stehen Ihnen Parkplätze auf dem Gelände der Firma Modine und der Firma Putzmeister in Aich zur Verfügung. Von dort ist jeweils ein Shuttle-Service eingerichtet.  

Tauchen Sie ein in die stimmungsvolle Vielfalt unseres Basars und genießen Sie die herbstliche Atmosphäre unseres wunderschönen Schulgeländes auf der Gutenhalde. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Info

Märkte
bis
Tags