HERBST - BASAR

Wie jedes Jahr gibt es ein buntes Programm mit zahlreichen Ständen und Mitmachangeboten für Groß und Klein.

Schauen & Kaufen: Gefilztes, Gestricktes, Genähtes und Getöpfertes. Gebäck und Eingemachtes, Honig, Pralinen, Kerzen, Edelsteine, Transparentbilder, Wolle-Verarbeitung, Antiquitäten und vieles mehr. Und natürlich auch für die Kleinen Besucher Einkaufspass in unserem Kindermarkt-Sträßle.

Lassen Sie sich verwöhnen: Kulinarische Leckereien aus der Schulküche und dem Backhaus, Würstchen, Pommes, Waffeln, Crêpes, gebrannte Mandeln sowie die Verköstigung in vielen Cafés mit Kaffee und Kuchen.

Kreatives für Klein und Groß: Sandbilder gestalten, Zwergenreiche basteln, Kerzen ziehen, Lebkuchen verzieren und Kreativangebote in der Holzwerkstatt, der Lichterstube und beim Kränze binden.

Parken: Auch dieses Jahr stehen Ihnen Parkplätze auf dem Gelände der Firma Modine und der Firma Putzmeister in Aich zur Verfügung. Von dort ist jeweils ein Shuttle-Service eingerichtet.

Tauchen Sie ein in die stimmungsvolle Vielfalt unseres Basars und genießen Sie die herbstliche Atmosphäre unseres wunderschönen Schulgeländes auf der Gutenhalde. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!