„Stell dir vor“, sagt Paulas Mutter, „Oma Annis ganzes langes Leben wäre ein großer Baum!“ Jedes Blatt an diesem Baum ist eine Erinnerung. „Von ihrem Lebensbaum fallen die Blätter ab. Von Monat zu Monat mehr.“ Oma Anni hat die Alzheimer-Krankheit. Der doofe Moritz von nebenan behauptet, dass Paulas Oma nur verrückt ist. Aber eine Krankheit zu haben hat gar nichts mit Verrücktsein zu tun. Paula erzählt, wie sich der Alltag mit ihrer Oma Anni verändert: Wobei muss sie nun unterstützt werden? Was fällt ihr schwerer als früher? Sie erzählt aber auch, dass Oma Anni viele Dinge noch sehr gut kann: z. B. schaut Paula mit niemandem so gern Bilderbücher an, wie mit ihr. Paula zeigt ihr jeden Tag, wie lieb sie Oma Anni hat. Das spürt ihre Oma und es hilft den beiden, mit der neuen Situation umzugehen.

„Herbst im Kopf“ findet mit der Metapher des Lebensbaums ein gut nachvollziehbares Bild für den Verlauf der Alzheimer-Krankheit. Es beschreibt, wie sich der Alltag verändert, wenn ein Familienmitglied erkrankt und wie gegenseitige Zuneigung Trost und Ruhe spenden kann. Nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Dagmar H. Mueller, illustriert von Verena Ballhaus.