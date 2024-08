Bereits im Sommer 2023 wurden im Rahmen einer Pop-up-Ausstellung Bilder gezeigt, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) generiert wurden. Statt "Elche in Öl" wurden damals "Elche in KI" präsentiert.

Die Motive gaben einen ersten Einblick in die erstaunlichen Fortschritte der künstlichen Bildwelten. Die Sonderausstellung "Herbst in KI" knüpft daran an. Gezeigt werden Mischformen verschiedener Stile, wie sich "die KI" Herbstmotive vorstellt. Die Sonderausstellung soll Gelegenheit geben, Stimmigkeiten und Unstimmigkeiten der Bilder zu erspüren und darüber hinaus die "Blackbox Kunst?!" am Ansatz des berühmten Museumsdirektors Alexander Dorner zur "Überwindung der 'Kunst'" zu entdecken.